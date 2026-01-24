Депутат Госдумы России Сергей Боярский в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp в России ограничивают из-за отказа работать по российским законам. Глава комитета Госдумы по информполитике рассказал, что они должны открыть в России свой офис и сотрудничать в борьбе с мошенниками.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — сказал Боярский.