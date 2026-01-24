Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал о «секретном оружии», которое американские военные использовали при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что это был «discombobulator» — дезориентатор — и добавил, что ему нельзя говорить об этом.

«Им (ВС Венесуэлы. — ред.) так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сообщил американский лидер.