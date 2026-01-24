Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает New York Post.

По словам Трампа, США уже фактически контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах.

«Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так — у них нет нефти. Мы забираем нефть», — заявил он.

Он уточнил, что венесуэльская нефть сейчас поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.