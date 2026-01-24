НАТО намерено в течение двух лет усилить восточный фланг роботами и автоматическими системами вооружения для защиты от России. Об этом заявил генерал сухопутных войск альянса Томас Ловин изданию Welt am Sonntag.

По его словам, альянс увеличит запасы вооружений и боеприпасов в районах, граничащих с Россией и Беларусью. В приграничной зоне планируется создание участка, оснащенного дистанционно управляемыми роботизированными системами.

Генерал пояснил, что в случае нападения такие системы должны замедлить продвижение противника. Они также призваны снизить возможные потери среди военнослужащих НАТО.

Система наблюдения, по его словам, будет собирать данные сразу в нескольких измерениях. Речь идет о наземном, воздушном, космическом и цифровом пространствах.

Вся полученная информация будет передаваться представителям стран НАТО в режиме реального времени. Это должно повысить скорость принятия решений и координацию между союзниками.

Ловин подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень автоматизации, ключевая роль в сдерживании останется за военными.

«С помощью беспилотных систем невозможно надолго отпугнуть или остановить противника. В итоге всегда речь идет о солдатах против солдат», — сказал он.

Официальное название новой концепции альянса — «Линия сдерживания на восточном фланге». Ее планируется сформировать к концу 2027 года.

По словам генерала, при разработке концепции учитывался опыт обороны Украины в условиях войны с Россией. Этот опыт, как отметил Ловин, повлиял на подходы НАТО к защите восточных рубежей альянса.