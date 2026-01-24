Сирийская государственная нефтяная компания Syrian Petroleum объявила о начале добычи на недавно освобожденных месторождениях в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

По данным СМИ, директор по коммуникациям компании Сафван Шейх Ахмад сообщил, что добытую нефть уже начали поставлять на НПЗ в Хомсе и Баниясе.

«Технические бригады компании приступили к добыче нефти на недавно освобожденных месторождениях и ее транспортировке на НПЗ в Хомсе и Баниясе в рамках комплексного плана по возвращению этих месторождений к эксплуатации», — отметил он.

Шейх Ахмад уточнил, что первоочередная задача — восстановление технического состояния месторождений.

По его словам, в течение четырех месяцев объем добычи достигнет примерно 100 тысяч баррелей в сутки, что положительно скажется на энергетической системе и поддержке национальной экономики.

Напомним, что 18 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение с Сирийскими демократическими силами (СДС), предусматривающее вывод всех подразделений СДС и YPG на восточный берег реки Евфрат. Документ также закрепляет передачу сирийским властям контроля над нефтяными и газовыми месторождениями в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.