Ситуация в Украине из-за ударов по энергетической инфраструктуре «близка к гуманитарной катастрофе». Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в разговоре с Reuters.

Тимченко подчеркнул, что любое соглашение о перемирии между Россией и Украиной должно включать прекращение атак на украинскую энергетическую систему.

В ночь на 24 января, через несколько часов после завершения первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США и Украины, Москва нанесла серию мощных ударов по украинским городам.

В результате атак погиб по меньшей мере один человек. Десятки людей получили ранения.

В Киеве из-за ударов по энергетической инфраструктуре без отопления остались почти 6000 абонентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным ДТЭК, без электроснабжения остаются 88 тыс. семей.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в большинстве регионов действуют графики временных отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности.

В ряде областей применяются аварийные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг, что энергосистема страны переживает самые сложные времена с ноября 2022 года. Тогда начались целенаправленные удары по украинской энергетике.

В пятницу Шмыгаль отметил, что ситуация остается сложной. При этом он выразил ожидание частичной стабилизации.

Еврокомиссия сообщила, что направит в Украину 447 аварийных генераторов. Общая стоимость поставки составляет 3,7 млн евро.

Генераторы предназначены для восстановления электроснабжения больниц, укрытий и объектов жизнеобеспечения. Решение принято после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере.