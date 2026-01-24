Идея российских авиакомпаний расконсервировать старые самолеты явно подозрительная, и лишний раз подтверждает тезис, что у там с авиастроением просто беда. Этим вопросом занимаются несведующие люди, которые пытаются делать какие-то удивительные вещи.

Так, бывший командир воздушного судна и эксперт по безопасности полетов Александр Романов прокомментировал СМИ планы российских авиакомпаний вернуть в эксплуатацию старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году.

«Я могу привести пример. Допустим, можно восстановить какой-то автомобиль, который простоял 10-20 лет, но при этом надо вложить неимоверные средства, заменить все детали, и он раз-два в год будет выезжать на какие-то парады. Здесь самолет, у нас нет ангарного обслуживания, они стояли где-то под открытым небом, в ужасных условиях. Вдруг решиться вернуть эти самолеты, это похоже на какую-то безысходность, отчаяние. Я не хочу говорить крамольные вещи, но это все связано, конечно, с политикой, потому что мы ушли от социализма, где 20% самолетов по миру летали наших самолетов. Прекрасно все развивалось и летали безопасно. Но сейчас, при нашем диком капитализме, они не заинтересованы вообще в развитии нашей страны. Я считаю, что надо менять систему, подход полностью. Десятилетиями обещали по тысяче самолетов к тридцатому году и за пять лет практически ничего не выпустили, и никто за это не отвечает. Возможно, их восстановят, но при этом затратят такие огромные средства, что легче будет построить новый и безопаснее будет летать», — сказал он.

