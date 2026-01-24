Разыскиваемый у себя на родине по красному циркуляру Интерпола гражданин Турции задержан в Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.

Как передают СМИ, по данным ведомства, мужчина, 2001 года рождения, разыскивался в Турции за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, нанесение умышленного вреда здоровью и порчу имущества.

В данный момент он помещен в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по его экстрадиции.

Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.