Несколько иностранных перевозчиков приостановили полеты над Ближним Востоком из-за очередной волны напряженности ирано-израильского военного конфликта. В их числе нидерландская KLM и французская Air France. Авиакомпании временно отказались от полетов над Израилем, Ираном и Ираком. Это затронуло рейсы в такие города, как Тель-Авив, Дубай, Эр-Рияд, Даммам.

В KLM объяснили, что идут на этот шаг в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. А в Министерстве иностранных дел Нидерландов говорят о том, что в регионе наращиваются войска, а действия США называют непредсказуемыми: «Ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. KLM проводит в этом смысле оценку рисков». Вчера Трамп заявил о направляющихся в сторону Ирана американских кораблях. По его словам, США наращивают военное присутствие в регионе «на всякий случай».

Напомним, что в этом месяце на различные корректировки, связанные с рейсами в данный регион, шли и другие перевозчики – Lufthansa, British Airways, Wizz Air, flydubai, Emirates.

Судя по онлайн-табло аэропорта Бен Гурион, большого шквала отмен нет. Они единичны.