США попросили Италию присоединиться к международным стабилизационным силам в секторе Газа в статусе страны-учредителя этого миротворческого механизма. В Вашингтоне считают, что участие Италии придаст убедительность этой инициативе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, просьба была передана по дипломатическим каналам в офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони ранее на этой неделе. Решение будет принимать сама премьер-министр, уточнили собеседники агентства. При этом от Италии не требуется полноценного участия в инициативе, то есть отправки собственных военных в сектор Газа. В Вашингтоне считают, что достаточным вкладом Рима будет обучение миротворцев из других стран.

В Италии сомневаются, что ей нужно присоединяться к международным стабилизационным силам в Газе, пишет Bloomberg. Кроме того, Италия пока не стала подписывать устав Совета мира по сектору Газа, который был создан на текущей неделе по инициативе США для координирования процесса мирного урегулирования. Мелони аргументировала отказ тем, что устав организации расходится с положениями Конституции Италии, но также подчеркнула, что власти страны еще не приняли окончательное решение и что они полностью открыты этой инициативе.

Создание международных стабилизационных сил является одним из ключевых пунктов мирного плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа.