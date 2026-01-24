Пентагон отметил мощность ядерных сил КНДР, указав на рост их потенциала. Об этом 23 января сообщили в американском оборонном ведомстве, соответствующие оценки содержатся в новой оборонной стратегии.

«Ядерные силы КНДР всё более способны угрожать территории США», — отмечается в документе.

В стратегии также подчеркивается, что «эти силы растут в размерах и совершенстве, представляя явную и непосредственную опасность ядерного удара по американской территории». Кроме того, указывается, что ракетные силы КНДР способны поражать цели в Республике Корея и Японии как обычными, так и ядерными средствами.

Ранее, 29 декабря 2025 года, сообщалось, что в КНДР прошли учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности с участием лидера страны Ким Чен Ына. Маневры состоялись в акватории Желтого моря и были направлены на проверку боеготовности подразделений дальнобойных ракет. По данным ЦТАК, ракеты успешно поразили назначенные цели, а Пхеньян подтвердил намерение и далее укреплять ядерные боевые силы.