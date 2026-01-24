В турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, подземные толчки произошли в районе Сындыргы в полночь 24 января. Эпицентр располагался примерно в 62 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир. Глубина очага подземных толчков составила около 11 километров.

Население указанного региона насчитывает свыше 238 тысяч человек. Официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил в соцсети X об отсутствии жертв и разрушений.