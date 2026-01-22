Председатель Конгресса депутатов Королевства Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева парламентскую делегацию Испании при развевающихся флагах двух государств встретили глава Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микайылова, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, посол Испании в Турции и Азербайджане Кристина Латорре, временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Хосе Педро Торрубиа, а также другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч Франсины Арменголь Сосиас с официальными представителями Азербайджана, в ходе которых состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений.