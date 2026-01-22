Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

В сообщении подчеркивается, что вступление в Совет мира является исключительно суверенным решением государства. С момента присоединения срок пребывания страны в Совете составляет три года.

Также уточняется, что добровольный взнос в размере одного миллиарда долларов, упомянутый в уставе Совета мира, не является обязательным условием членства. Внесение такого взноса — право каждого участника. При этом, если он осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете мира сверх установленного трехлетнего срока.

В пресс-службе Акорды подчеркнули, что Казахстан вступил в Совет мира без внесения финансовых средств, что полностью соответствует положениям устава организации.