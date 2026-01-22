Претенденты на участие в выборах президента США в 2028 году уже существуют, однако говорить о каком-то одном конкретном кандидате пока преждевременно, поскольку политическая ситуация может измениться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

По словам главы государства, в Республиканской партии есть «очень талантливые люди», которые потенциально способны принять участие в президентской гонке.

В числе возможных кандидатов Трамп выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Кроме того, в личном рейтинге президента среди вероятных преемников прозвучало имя министра финансов Скотта Бессента. Всех трех политиков Дональд Трамп охарактеризовал как «великолепных».