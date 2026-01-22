Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречи с:
Дональдом Трампом — президентом США;
Андре Эстевесом — председателем BTG Pactual;
Одиль Рено-Бассо — президентом ЕБРР;
Ицхаком Герцогом — президентом Израиля;
Мортеном Дирхольмом — вице-президентом Vestas Wind Systems;
Ларри Финком — гендиректором BlackRock;
Александром Стуббом — президентом Финляндии;
Тедросом Адханомом Гебрейесусом — гендиректором ВОЗ;
Адебайо Огюнлеси — главой Global Infrastructure Partners;
Масруром Барзани — премьер-министром Курдистанского региона Ирака;
Султаном Ахмедом бин Сулайемом — главой DP World;
Коннором Тески — президентом Brookfield Asset Management;
Мухаммадом бин АбдуРрахманом Аль Тани — премьер-министром и главой МИД Катара;
Якобом Ааруп-Андерсеном — гендиректором Carlsberg Group;
Адрианом Макдоналдом — президентом Dell Technologies по региону EMEA;
Андреем Бабишем — премьер-министром Чехии;
Джейми Даймоном — главой J.P. Morgan;
Мартой Кос — еврокомиссаром по вопросам расширения;
Расселом Харди — гендиректором Vitol.
President Ilham Aliyev’s Meetings within the Framework of the World Economic Forum Annual Meeting
Davos
January 19-22, 2026 pic.twitter.com/EWCK4XqbmS
— Ilham Aliyev (@presidentaz) January 22, 2026