Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская провели встречу в Баку, посвящённую мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в сообщении представительства Азербайджана в НАТО в соцсети Х.

Стороны отметили, что первый визит послов Североатлантического совета в Азербайджан в 2025 году и встреча с президентом Ильхамом Алиевым стали значимым событием в истории партнерства страны с НАТО.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, вклад Азербайджана в операции НАТО по поддержанию мира, вопросы энергетической безопасности Европы, сотрудничество в области гуманитарного разминирования, а также региональная безопасность и мирная повестка дня Азербайджана и Армении.