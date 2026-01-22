Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией НАТО во главе с заместителем Генерального секретаря Альянса Радмилой Шекеринской. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи было подчеркнуто более чем 30-летнее партнерство между Азербайджаном и НАТО и высоко оценена роль Альянса в обеспечении международного мира и безопасности. Обсуждалась важность устойчивого политического диалога, визиты президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО и визит бывшего Генерального секретаря Йенса Столтенберга в Азербайджан, которые придали партнерству новую динамику.

Азербайджан подтвердил себя как надежный партнер НАТО, активно участвующий в миротворческих операциях в Афганистане и играющий важную роль как региональный транспортно-логистический центр. Особое внимание уделялось энергетической безопасности: страна поставляет природный газ 10 государствам-членам НАТО и двум странам-партнерам, что важно для национальной и региональной стабильности.

Сахиба Гафарова подчеркнула значение транзитной роли Азербайджана в Среднем коридоре. Радмила Шекеринска отметила важность политического диалога с Азербайджаном и выразила уверенность в дальнейшем углублении отношений в рамках новой Программы партнерства.

Кроме того, были рассмотрены связи между Милли Меджлисом и Парламентской Ассамблеей НАТО и обсуждены перспективы будущего сотрудничества.