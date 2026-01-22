Президент США Дональд Трамп, по сути, перешёл точку невозврата и способен пойти на это вновь, сообщает Reuters со ссылкой на источники. На фоне резкого изменения позиции американского лидера по вопросу Гренландии европейские руководители намерены пересмотреть формат отношений с Вашингтоном на экстренном саммите, который состоится в четверг.

По словам европейских парламентариев, говоривших на условиях анонимности, заявления Трампа о возможном введении торговых пошлин и даже применении силы для получения контроля над Гренландией серьёзно подорвали доверие в трансатлантическом партнёрстве.

Отмечается, что правительства стран ЕС опасаются новых резких разворотов в политике непредсказуемого американского президента, которого в Европе всё чаще называют «задирой». В связи с этим Брюссель сосредоточен на выработке долгосрочной стратегии взаимодействия с США — как при нынешней администрации, так и при возможной смене власти.

«Трамп перешел Рубикон, и он способен сделать это снова. Возврата к прежней модели отношений уже не будет. Именно это лидеры и будут обсуждать. Евросоюзу необходимо сократить чрезмерную зависимость от США во многих сферах», — заявил один из европейских дипломатов.