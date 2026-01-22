Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в глобальной политике мир постепенно приходит к той реальности, о которой Анкара предупреждала на протяжении многих лет.

По словам турецкого лидера, вопросы и кризисы, которые сегодня активно обсуждаются на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Турция давно поднимала на международных площадках. Эрдоган подчеркнул, что нынешнее развитие событий наглядно подтверждает обоснованность критики, которую Анкара в течение долгого времени высказывала в адрес существующей системы глобального управления.