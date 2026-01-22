Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончательного формирования Совета мира он сможет реализовывать масштабные инициативы совместно с ООН, отметив при этом, что организация обладает большим, но нереализованным потенциалом.

Трамп подчеркнул, что не обсуждал с ООН прекращение восьми конфликтов, которые, по его словам, ему удалось остановить, и обвинил организацию в недостаточной активности в вопросах мира.

По словам американского лидера, ООН не приложила достаточно усилий и не смогла положить конец этим войнам.