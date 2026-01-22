Миллиард долларов из замороженных на Западе российских активов может быть направлен на гуманитарные цели в Палестине через «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти средства через Совет мира должны пойти на восстановление Палестины», — сказал Песков на пресс-конференции, отметив, что юридическая процедура перевода пока не определена и потребует разблокировки активов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что решение не означает отказа России от претензий на замороженные средства. Москва продолжает считать удержание активов незаконным и будет использовать все доступные механизмы для их возврата.