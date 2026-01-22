Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о нацеленности Вашингтона на успешное завершение урегулирования российско-украинского конфликта. Его заявление прозвучало накануне поездки в Москву.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Уиткофф отметил, что в переговорном процессе достигнут «значительный прогресс». По его словам, визит в Москву является важным этапом текущих усилий.

Оценивая перспективы завершения российско-украинского конфликта, спецпосланник выразил уверенность в положительном исходе, подчеркнув, что, по его мнению, «пришло время положить ему конец».

Уиткофф также сообщил, что процесс урегулирования находится на финальной стадии и фактически сведен к решению одного ключевого вопроса.