В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по подозрению в халатности в связи с убийством 21-летней студентки Нурай Серикбай. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах Сената.

По его словам, расследование началось на следующий день после заявления президента Касым-Жомарта Токаева о резонансном преступлении. Дело касается полицейских, которые не зарегистрировали обращение потерпевшей. Адилов уточнил, что в тот же день МВД приняло дисциплинарные меры: от занимаемых должностей освобождены начальник полиции Шымкента, его заместитель и руководитель городского управления полиции.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. Видеозапись произошедшего, распространённая в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс. Подозреваемый после нападения скрылся с места происшествия.

20 января, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, президент Казахстана поручил дать оценку действиям полиции по этому делу.