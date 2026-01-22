Заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетила Азербайджан, сообщает АПА.

В рамках визита она посетила Университет ADA, где встретилась с проректором и членом Милли Меджлиса Фаризом Исмаилзаде, а также с преподавателями и студентами. Обсуждались основные задачи НАТО, роль альянса в обеспечении мира и безопасности, а также сотрудничество Азербайджана и НАТО в рамках партнерства ради мира.

Особое внимание было уделено вкладу Азербайджана в миротворческие операции НАТО, включая поддержку союзных сил при безопасной эвакуации на завершающем этапе миссии «Решительная поддержка» (RSM) в Афганистане, а также обеспечению энергетической безопасности Европы.

Фариз Исмаилзаде рассказал о образовательных программах Университета ADA, международных связях и инициативах в сфере развития образования.

Шекеринская также посетила современный кампус и осмотрела инфраструктуру университета.