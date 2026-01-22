Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

На оперативном совещании с Советом Безопасности российский лидер обсудил приглашение в «Совет мира», ситуацию вокруг Газы, усилия Вашингтона по урегулированию в Украине, а также возможное использование замороженных в США российских активов.

«Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию», — отметил Путин.