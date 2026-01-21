Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Дании должны напрямую уведомить его в случае отказа вести переговоры о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

«Они мне этого не говорили», — отметил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе, комментируя заявления датских властей о нежелании обсуждать продажу острова США.

Американский лидер подчеркнул, что не любит получать подобную информацию «через вторые руки». По его словам, если датская сторона действительно хочет донести такую позицию, она должна сделать это напрямую.

«Если он хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо», — добавил Трамп, имея в виду министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.