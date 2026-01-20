Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность Азербайджану за оказанную помощь в энергетической сфере.

На своей странице в Telegram она сообщила, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены дополнительные энергетические грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии. «Благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь», — подчеркнула премьер-министр.

Свириденко отметила, что предоставляемая помощь направлена на восстановление тепла и электроснабжения в домах украинцев, а также на реконструкцию энергетических объектов, пострадавших в результате интенсивных обстрелов со стороны российских сил.

По её словам, ещё четыре страны готовят поставки энергетической помощи, а Ирландия на следующей неделе внесет 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.