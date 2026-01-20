Администрация президента Сирии Ахмеда аш-Шараа объявила о достижении договоренностей с SDF о будущем провинции Хасака и механизмах интеграции.

SDF получили четыре дня на консультации для подготовки детального плана интеграции. В случае достижения соглашения сирийская армия не войдет в центры Хасаки и Камышлы, оставаясь на окраинах. В населенных пунктах с преимущественно курдским населением будут размещены местные силы безопасности, сформированных из жителей данных районов.

Мазлум Абди выдвинет кандидатов от SDF на посты заместителя министра обороны и губернатора Хасаки, а также других региональных должностных лиц. Все военные и силовые структуры SDF будут интегрированы в министерства обороны и внутренних дел Сирии, а гражданские учреждения — в государственную систему.