В 2025 году рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из российских банков в размере 1 трлн руб. Об это передают российские СМИ со ссылкой на Центробанк. По оценкам регулятора, переток средств в наличность был «несколько выше значений прошлых лет», хотя в течение года ситуация была неоднородной. В 2024 году объем наличности в обращении увеличился на 0,2 трлн руб., следует из данных ЦБ.

В первой половине прошлого года наличные деньги возвращались в банки под влиянием сохраняющихся привлекательных процентных ставок по вкладам и депозитам, однако с июня тенденция поменялась. К декабрю отток превысил результаты первого полугодия, отмечается в материалах ЦБ. Как подчеркивает регулятор, такие временные отклонения не несут экономических последствий, так как «меняется форма денег с безналичной на наличную».

Как следует из данных ЦБ о денежной базе в узком определении, на 1 января 2026 года объем наличных денег в обращении в России составлял 19,45 трлн руб.

Наибольший отток ликвидности в наличность был зафиксирован в декабре прошлого года — за месяц он достиг 836,3 млрд руб. Для декабря это максимальный показатель за 11 лет.