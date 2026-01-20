Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) в результате масштабных боевых действий полностью лишилась внешнего электроснабжения. Кроме того, были повреждены линии электропередачи, соединяющие станцию с другими объектами энергосистемы. Об этом во вторник, 20 января, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что утром 20 января под воздействие попали несколько украинских электроподстанций, играющих ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности. По его словам, агентство в настоящее время внимательно отслеживает развитие ситуации, чтобы оценить возможные риски и последствия для безопасности ядерных объектов.

Информации о переходе ЧАЭС на резервные источники питания, в том числе о задействовании аварийных дизель-генераторов, на данный момент не поступало.

В начале декабря 2025 года МАГАТЭ сообщило, что защитная оболочка Чернобыльской атомной электростанции после повреждения дроном больше не способна выполнять свои главные функции. По словам Рафаэля Гросси, обследование подтвердило, «что защитная оболочка утратила свои первичные функции безопасности, включая способность удерживать радиацию».

Защитная оболочка (саркофаг) была построена над остановленной Чернобыльской АЭС, чтобы предотвратить дальнейшую утечку радиоактивных материалов после атомной катастрофы 1986 года. На реализацию этого проекта международное сообщество собрало 2,2 млрд евро.