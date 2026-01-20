Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится к сотрудничеству с США для обеспечения безопасности в Арктике. По ее словам, с этой целью планируются в том числе инвестиции в Гренландию.

«Мы работаем над масштабным привлечением европейских инвестиций в Гренландию. Мы будем работать с Соединенными Штатами и всеми партнерами над обеспечением безопасности в Арктике в целом. Очевидно, что это отвечает нашим общим интересам»,— сказала Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе.