Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уважает суверенитет и территориальную целостности Дании. Об этом он сказал во вторник, 20 января, комментируя позицию американского президента Дональда Трампа по вопросу возможного присоединения Гренландии к США.

«Что касается Гренландии, я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию, ее суверенитет и территориальную целостность, — отметил Зеленский. — Я очень хочу, чтобы США услышали Европу в формате дипломатии. Уверен, что в этом вопросе не будет больших угроз».

Зеленский также заявил, что не поехал на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос. Он объяснил, что остался в Киеве для координации восстановления энергетики после ночных ударов России.