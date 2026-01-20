Посол Украины в Баку Юрий Гусев заявил, что Киев высоко ценит помощь Азербайджана.

«Мы принимаем очередной пакет гуманитарной помощи, который имеет для нас особое значение в зимний период после ударов по электроэнергетической инфраструктуре», — сказал он в комментарии журналистам.

Юрий Гусев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу, подчеркнув, что оказанная поддержка не будет забыта.

Отметим, что сегодня, 20 января, очередная партия груза, состоящая из электротехнического оборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине из Азербайджана, была отправлена с территории Сумгайытского технологического парка.