Президент США Дональд Трамп намерен прибыть на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе с более жёсткой и амбициозной повесткой, чем прежде. Как сообщает Axios, американский лидер планирует объявить о расширении полномочий так называемого «Совета мира» по вопросам сектора Газа за пределы самого анклава.

По данным издания, Трамп отправляется в Давос, будучи максимально уверенным в своей способности влиять на мировые процессы. Источники Axios отмечают, что в последние недели президент США демонстрирует стремление не только сохранять доминирующее положение внутри страны и в медиапространстве, но и оказывать более жёсткое давление на международной арене.

Отмечается, что визит в Швейцарию состоится на фоне резких заявлений Трампа в адрес союзников по НАТО. Ранее он пригрозил введением торговых пошлин против Дании и ещё семи стран альянса, которые направили ограниченные воинские контингенты в Гренландию.