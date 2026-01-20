Президент Франции Эмманюэль Макрон должен знать историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером. Российский народ никогда этим не поступится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала [глава евродипломатии] Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, — вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», — цитирует Лаврова ТАСС.