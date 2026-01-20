Компания Xiaomi представила ультратонкий магнитный пауэрбанк толщиной всего 6 мм и весом 98 граммов, что делает устройство одним из самых компактных внешних аккумуляторов на рынке. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Аксессуар крепится к корпусу совместимых смартфонов при помощи магнитного механизма и поддерживает беспроводную зарядку. При использовании со смартфонами серии Xiaomi 17 мощность беспроводной передачи энергии достигает 15 Вт, тогда как для iPhone она ограничена 7,5 Вт. Для проводной зарядки предусмотрен разъём USB-C с максимальной мощностью до 22,5 Вт. Также устройство поддерживает одновременную проводную и беспроводную зарядку двух гаджетов.

Пауэрбанк оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, которого достаточно примерно для одной полной зарядки iPhone. Для эффективного отвода тепла используется графитовый лист площадью 4369 кв. мм. Система безопасности включает десять уровней защиты и два температурных датчика NTC.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а уровень заряда отображается с помощью четырёх светодиодных индикаторов.