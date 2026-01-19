В Иерусалиме произошёл трагический инцидент в частном детском саду, работавшем без лицензии. В результате массового отравления погибли двое младенцев в возрасте четырёх месяцев, ещё 53 ребёнка были госпитализированы с признаками интоксикации, сообщают израильские СМИ.

Прибывшие на место происшествия бригады экстренных служб эвакуировали детей в медицинские учреждения. По предварительным данным, причиной отравления могло стать выделение токсичных веществ при отоплении помещения.

Как сообщается, у учреждения отсутствовало официальное разрешение на деятельность. Полиция задержала трёх воспитателей для проведения допроса. Также высказываются подозрения, что дети находились в ненадлежащих условиях.