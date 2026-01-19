Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил прямолинейность президента США Дональда Трампа в высказываниях по вопросам Венесуэлы и Гренландии.

По его словам, Трамп открыто формулирует интересы Вашингтона, не прикрывая их традиционной дипломатической риторикой.

«Он прямо говорит: нам нужна Венесуэла — там нефть; нам нужна Гренландия — это важно для обороны, там есть редкоземельные металлы, нефть и газ. Обычно такие вещи стараются подать иначе, ссылаясь, например, на борьбу с наркоторговлей, а он говорит открыто», — отметил белорусский лидер.