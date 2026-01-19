Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию региональных конфликтов.

В письме американской стороны отмечается, что инициатива базируется на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, представленном 29 сентября 2025 года, и уже получила поддержку мировых лидеров, а также одобрение Совета Безопасности ООН резолюцией №2803 от 17 ноября 2025 года.

Ключевым элементом инициативы предусмотрено создание Совета мира — новой международной платформы для государств, готовых совместно работать над обеспечением долгосрочной стабильности и безопасности. Узбекистану предложено войти в его состав в качестве государства-учредителя.

В ответном послании Шавкат Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана участвовать в Совете мира на правах учредителя, подчеркнув важность инициативы для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке.