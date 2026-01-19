При беспорядках в Иране был нанесён значительный ущерб объектам инфраструктуры. По словам председателя комитета Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Эбрахима Азизи, пострадали около 250 школ, порядка 90 религиозных учебных заведений и более 300 мечетей. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно официальной информации, в ходе событий пострадали примерно 3,7 тысячи человек, из которых 1709 обратились в правоохранительные органы. Азизи также отметил, что в результате беспорядков были повреждены или полностью выведены из строя 2221 автомобиль и единица техники, принадлежащие полиции.