Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о намерении отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Данное заявление элитного подразделения Ирана распространило агентство IRNA.

В тексте подчеркивается, что убийцы понесут наказание, а ответ будет решительным. В КСИР также заявили о готовности продолжить курс, которого придерживался Хаменеи, и привлечь к ответственности всех причастных к нападению на Иран.

Корпус обратился к гражданам страны с призывом к сплоченности и демонстрации национального единства перед лицом угроз.

Кроме того, КСИР сообщил о подготовке «крупнейшей военной операции», направленной против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Об этом информирует агентство Fars. По данным издания, атака может начаться в ближайшее время, однако детали операции пока не раскрываются.

Главный штаб Вооруженных сил Ирана также выпустил заявление после смерти Хаменеи. «Мы заставим пожалеть [США] при поддержке и силе доблестного народа, и путь этого мудрого и могущественного лидера мы продолжим до последней капли крови, не сдаваясь врагам», — говорится в заявлении, текст которого приводит ISNA.

В иранском правительстве при этом заявили, что гибель Хаменеи не останется без ответа. «Мы заставим тех, кто отдал приказ и осуществил это крупное преступление, пожалеть об этом. Иран пройдёт этот сложный этап с высоко поднятой головой», — приводит телеканал Al Jazeera заявление правительства.

По этому поводу высказался и президент Ирана Масуд Пезешкиан, назвавший произошедшее преступлением. «Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира», — написал он в своём телеграм-канале.