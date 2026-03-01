Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции утром 28 февраля в результате авиаудара. Об этом информирует государственное телевидение Ирана.

«Лидер нации, Верховный лидер Исламской революции Ирана, Его Святейшество Великий аятолла Имам Хаменеи, погиб мученической смертью», — отмечается в информации.

Согласно сообщению, аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности». «В момент своей гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте (в своем кабинете)», — уточняется в сообщении.

Удары по Ирану также привели к гибели ближайших родственников Хаменеи. По данным новостного агентства Fars, жертвами авианалётов ВВС США и Израиля стали четыре члена семьи Хаменеи. Среди них — дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток.

В Иране в связи с этим объявлен 40-дневный траур. Грядущие семь дней в Иране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера.