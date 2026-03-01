Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха в изгнании, приветствовал гибель аятоллы Али Хаменеи.

«Али Хаменеи, кровожадный Заххак [злой царь в иранской мифологии] нашего времени, убийца десятков тысяч самых храбрых сыновей и дочерей Ирана, стерт со страниц истории», — поведал Пехлеви в социальных сетях.

«С его смертью Исламская Республика фактически прекратила свое существование и вскоре будет отправлена ​​на свалку истории», — говорится в его заявлении.

Пехлеви попросил иранских чиновников воздержаться от назначения преемника, указав на то, что это «последний шанс» для военных, сил безопасности и полиции объединиться с народом. «Это знаменует начало нашего великого национального праздника; но это не конец пути», — написал он.