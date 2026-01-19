Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к скорейшей отмене интернет-ограничений, отметив, что это важно для поддержки онлайн-бизнеса и снижения коммуникационных барьеров. Он передал эту рекомендацию секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после встреч с представителями цифровой экономики.

Пезешкиан подчеркнул необходимость точного и справедливого рассмотрения судебных дел лиц, задержанных после террористических инцидентов: к тем, кто не играл ключевой роли, следует проявлять снисхождение, а организаторы и исполнители преступлений должны отвечать по закону.

Президент также заявил о необходимости пересмотра подходов к управлению протестами и беспорядками, исправления управленческих ошибок с привлечением экспертов, университетов и организаций гражданского общества, чтобы предотвратить повторение подобных событий.

Критикуя реакцию мировых лидеров, в частности США и Израиля, Пезешкиан поставил под сомнение оправдание атак на мирных жителей и религиозные объекты. Ограничения интернета были введены после недавних беспорядков по распоряжению силовых структур.