Российские авиакомпании возвращают в эксплуатацию старые отечественные и зарубежные самолёты, законсервированные до начала войны с Украиной, сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростех».

В 2022 году в России запустили процесс восстановления 12 отечественных бортов разных типов, в числе которых — девять самолетов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам экспертов, этим воздушным судам до 30 лет. 10 из 12 самолетов (пассажирских и грузовых) уже вернули в эксплуатацию. До 2027 года также будут переданы и два оставшихся Ту-204. В числе получателей этих бортов — Red Wings и другие авиакомпании.

Кроме того, к 2026–2027 годам планируется возвращение Boeing 747, в частности двух лайнеров авиакомпании «Россия», полученных после банкротства «Трансаэро». Их реконструкция может проходить в «дружественных» странах, например в Иране, где есть необходимая техническая база.

Авиапарк обновляют из-за дефицита техники, вызванного естественным списанием самолётов и санкциями. По прогнозу Росавиации, к 2030 году из парка выбывает 230 российских и 109 иностранных самолётов. Сокращение парка также связано с падением пассажиропотока в 2025 году.