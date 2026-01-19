Более 250 школ, 300 мечетей и 90 духовных учебных заведений получили повреждения в ходе беспорядков в Иране. Такие данные предоставил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса исламской республики Эбрахим Азизи.

«В ходе этих событий было повреждено более 250 школ, а также 300 мечетей, здания 90 духовных учебных заведений и 2 221 автомобиль сил охраны правопорядка и [ополчения Корпуса стражей исламской революции] «Басидж», — приводит его слова агентство Tasnim.