Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи заявил, что ни одно иностранное посольство в Тегеране не было закрыто.

«Из-за перебоев в работе интернета многие посольства и консульства столкнулись с трудностями. Эта ситуация создала определённые проблемы для дипломатических представительств, а также вызвала опасения из-за напряжённости и давления, оказываемого на страну. Некоторые миссии временно отозвали часть своего персонала», — заявил он.

«Однако мы можем с уверенностью заявить, что ни одно посольство не было закрыто. Все продолжают работу в обычном режиме», — добавил Бегаи.