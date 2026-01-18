Экс-советник прежнего президента США Джо Байдена Джейк Салливан поделился впечатлениями от визита американской делегации в Баку, отметив теплый прием и встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы были в Баку, в Азербайджане. Я тогда работал в Госдепартаменте при госсекретаре Хиллари Клинтон. Мы встречались с президентом Азербайджана, и нам вынесли огромные миски с очень дорогой икрой. Я никогда раньше в жизни не ел икру – разве что какие-нибудь рыбьи икринки, вроде икры судака, но не такую элитную, каспийскую осетровую икру», — заявил он.

