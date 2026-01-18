Иранские власти подтвердили гибель по меньшей мере 5 тысяч человек в ходе протестных акций в стране. Среди погибших около 500 сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, наиболее ожесточенные столкновения и наибольшее число жертв были зафиксированы в курдских районах на северо-западе Ирана, где активно действуют курдские сепаратистские группировки. Источник отметил, что именно в этом регионе вспышки насилия традиционно отличаются особой интенсивностью.

Власти Ирана ожидают, что окончательное число погибших существенно не увеличится. При этом собеседник агентства заявил, что «Израиль и вооруженные группировки за рубежом» оказывали поддержку и снабжали оружием участников протестов.